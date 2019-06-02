Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона.

– Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами, – говорится в официальном Твиттере" клуба. – Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся.

The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.



Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.



We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 июня 2019 г.



Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль