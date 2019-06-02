Пресс-служба "Тоттенхэма" после поражения в финале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:2) подвела итоги сезона.
– Путешествие было невероятным, воспоминания навсегда останутся с нами, – говорится в официальном Твиттере" клуба. – Не в этот раз, но мы только начали. Спасибо всем вам за невероятную поддержку, надеемся, что вы так же гордитесь, как мы. Мы – "Тоттенхэм", мы вернемся.
The journey was incredible, the memories will live with us forever. It wasn’t to be this time, but we’re only just getting started.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 июня 2019 г.
Thank you for your incredible support, we hope you’re as proud as we are.
We are Tottenham, we will be back. pic.twitter.com/sIytWMPJLy
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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