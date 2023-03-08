«Тоттенхэм» — «Милан»: прямая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.45 (мск).

В первом матче «Милан» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0.