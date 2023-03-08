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«Тоттенхэм» — «Милан»: прямая трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Global Look Press

В среду, 8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.45 (мск).

В первом матче «Милан» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Милан

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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