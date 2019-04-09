"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": онлайн трансляция – в 22.00

Сегоднея, 9 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. И главная встреча дня состоится в Лондоне, где местный "Тоттенхэм" примет другой английский клуб – "Манчестер Сити". Игра пройдет на арене Tottenham Hotspur Stadium, стартовый свисток прозвучитв 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити".

Это первая игра соперников. Ответная состоится в Манчестере 17 апреля. Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из пары "Аякс" – "Ювентус".

В другой половине сетки играют "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Ливерпуль" – "Порту".

После матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": Лига чемпионов, плей-офф, 1/4 финала, первый матч 9 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)