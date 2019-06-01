"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": за что был назначен пенальти на первой минуте?

Главный судья финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" Дарио Скоминой на первой же минуте принял решение о назначении 11-метрового в ворота "шпор". Причина – игра рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной после прострела соперника.

Пенальти реализовал нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.

Liverpool'un golü SALÂH MUHAMMED pic.twitter.com/HzERNU48hZ – VEYSEL Galatasaray Taraftarı 💛❤️💛❤️🦁🇹🇷⭐⭐⭐⭐ (@Galatas55596866) June 1, 2019

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