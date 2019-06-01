"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Салах реализовал пенальти на 2-й минуте за игру рукой

"Ливерпуль" открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах реализовал пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен главным судьей Дарио Скоминой за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр