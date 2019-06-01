22:04 | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Салах реализовал пенальти на 2-й минуте за игру рукой

Момент с игрой рукой Муссы Сиссоко. Момент с игрой рукой Муссы Сиссоко.
Момент с игрой рукой Муссы Сиссоко.
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"Ливерпуль" открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах реализовал пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен главным судьей Дарио Скоминой за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной. 

 

 

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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