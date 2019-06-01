22:04 | Футбол — Лига чемпионов

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Салах реализовал пенальти на 2-й минуте

0
Обсудить

"Ливерпуль" открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной. 

 

 

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Кто фаворит финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
Материалы других СМИ