"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Салах реализовал пенальти на 2-й минуте

"Ливерпуль" открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 2-й минуте встречи нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой хавбека Муссы Сиссоко в своей штрафной.
Senciyiz #Salah #Liverpool 👏 pic.twitter.com/LDCy2jDv9y— 𝐄𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐞ş𝐢𝐤𝐭𝐚ş 🦅 🇹🇷 (@EErkan1903) 1 июня 2019 г.
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