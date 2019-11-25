«Тоттенхэм»: Дэвис выбыл из-за травмы, Фертонген и Ндомбеле вернулись к тренировкам

«Тоттенхэм» в своем Twitter сообщил о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

Сообщается, что защитник Бен Дэвис выбыл из-за травмы лодыжки. Точный срок восстановления пока неизвестен. Защитник Ян Фертонген и полузащитник Танги Ндомбеле вернулись к тренировкам.

Вратари Юго Ллорис и Михел Форм, нападающий Эрик Ламела продолжают восстановление.

Матч «Тоттенхэм» -«Олимпиакос» состоится 26 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.