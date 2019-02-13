Лига чемпионов: Павлюченко ставит на "Тоттенхэм" и не видит шансов у "Аякса" против "Реала"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко поделился с "СЭ" своими прогнозами на сегодняшние первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Боруссия" Д и "Аякс" - "Реал".

- Конечно, в игре "шпор" с немцами болею за английский клуб - выступал за него и переживаю за результаты, которые он показывает, - сказал Павлюченко. - Встречаются две очень ярких, атакующих, равных команды, наверное, на исход повлияет удача. Ставлю на победу "Тоттенхэма" с минимальным счетом – 1:0

- Что думаете о матче, который пройдет параллельно, "Аякс" - "Реал"?

- Здесь безусловный фаворит - испанцы. Мадридцы обладают сильными исполнителями, пережили спад в начале сезона, но сейчас выглядят очень неплохо. "Аякс" в любом случае будет биться, тем более матч пройдет в Амстердаме. Но мне кажется, что голландцы смогут дать бой только в дебюте, а затем "Реал" дожмет соперника на классе. Не знаю, что может произойти, чтобы "Королевский клуб" провалился в Лиге чемпионов, где он как никто знает, как побеждать. (Иван Торопцев)

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