«Тоттенхэм» бессрочно дисквалифицировал 48 болельщиков, которые перепродали свои билеты фанатам «Црвены Звезды», сообщает The Telegraph.

В октябре «шпоры» одержали победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов со счетом 5:0. На этот матч смогли проникнуть около 200 фанатов сербской команды, несмотря на санкции УЕФА.

После матча лондонский клуб объявил о начале расследования, чтобы установить, как сербские фанаты «Црвены Звезды» смогли добыть билеты на английский стадион. Клубу удалось обнаружить почти полсотни болельщиков, которые приобрели по несколько билетов для последующей перепродажи фанатам из Сербии.

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