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«Тоттенхэм» — «Бавария» — 2:7: видео всех голов

00:55
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В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Баварию» в гостях разгромила «Тоттенхэм» со счетом 7:2.

Полузащитник «шпор» Хон Сын Мин открыл счет, однако затем мюнхенцы отправили в ворота соперника четыре мяча, а после пенальти Харри Кейна — еще три. Один мяч на счету Джошуа Киммиха, форвард Роберт Левандовски сделал дубль, нападающий Серж Гнабри оформил покер.

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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