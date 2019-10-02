«Тоттенхэм» — «Бавария» — 2:7: видео всех голов
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В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Баварию» в гостях разгромила «Тоттенхэм» со счетом 7:2.
Полузащитник «шпор» Хон Сын Мин открыл счет, однако затем мюнхенцы отправили в ворота соперника четыре мяча, а после пенальти Харри Кейна — еще три. Один мяч на счету Джошуа Киммиха, форвард Роберт Левандовски сделал дубль, нападающий Серж Гнабри оформил покер.
WTF !!! TOTTENHAM !!! #TOTFCB @FCBayern @SpursOfficial https://t.co/NHRv1QAKOS— . (@ibndrzo) October 1, 2019
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