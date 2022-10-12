Дубль Сона принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Айнтрахтом»

«Тоттенхэм» дома обыграл «Айнтрахт» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

В составе «шпор» отметились Сон Хын Мин (дубль) и Харри Кейн. У немцев забили Даичи Камада и Фарид Алиду.

На 90+2-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Гости доигрывали матч вдесятером: на 60-й минуте вторую желтую картчоку получил Тута.

В другом матче «Марсель» на выезде обыграл «Спортинг» — 2:0.

В французов отличились Маттео Гендузи и Алексис Санчес.

Гости доигрывали матч вдевятером: на 19-й минуте вторую желтую заработал Рикарду Эшгайу, а на 61-й минуте Педру Гонсалвеш.

В группа D лидирует «Тоттенхэм» с 7 очками. Далее расположились «Марсель» и «Спортинг» — по 6 очков. Последнее место занимает «Айнтрахт» (4 очка).