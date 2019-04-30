Стали известны составе "Тоттенхэма" и "Аякса" на матч 1/2 финала Лиги чемпионов. С первых минут в "старте" лондонцев выйдут бывшие футболисты амстердамцев Ян Фертонген и Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Роуз - Алли, Эриксен, Ваньяма, Моура - Льоренте.

Запасные - Гассанига, Дайер, Уокер-Питерс, Сиссоко, Фойт, Дэйвис, Скипп.

"Аякс": Онана - Фелтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Бек, Шене, Ф. де Йонг - Зийех, Тадич, Нерес.

Запасные - Варела, Синкгравен, Хюнтелар, Мазрауи, Магальян, Дольберг, де Вит.

"Тоттенхэм" - "Аякс": Лига чемпионов, 1/2 финала, первый матч, 30 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)