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19 марта, 00:55

«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави Симонс после гола.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» выиграл у «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла в Лондоне.

На 30-й минуте нападающий лондонской команды Рандаль Коло-Муани открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины гости отыгрались — забил форвард гостей Хулиан Альварес, но почти сразу полузащитник Хави Симонс вернул хозяевам преимущество. На 75-й минуте защитник мадридской команды Давид Ганцко сравнял счет. «Шпоры» вырвали победу благодаря реализованному пенальти Симонсом в концовке игры.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:2
Атлетико
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