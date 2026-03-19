«Атлетико» проиграл «Тоттенхэму», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» выиграл у «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла в Лондоне.

На 30-й минуте нападающий лондонской команды Рандаль Коло-Муани открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины гости отыгрались — забил форвард гостей Хулиан Альварес, но почти сразу полузащитник Хави Симонс вернул хозяевам преимущество. На 75-й минуте защитник мадридской команды Давид Ганцко сравнял счет. «Шпоры» вырвали победу благодаря реализованному пенальти Симонсом в концовке игры.

Первый матч «Атлетико» выиграл со счетом 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Барселоной».