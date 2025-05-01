Торрес: «Барселона» вышла на поле словно сонная»

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Наша команда вышла на поле словно сонная и поплатилась за это. Однако ребята отлично отреагировали на ситуацию. Теперь важно усвоить уроки из этих ошибок перед ответным матчем. В полуфинале Лиги чемпионов многое может зависеть от стандартных положений. У себя дома соперник очень силен. Ламин Ямаль? Он не стал для нас сюрпризом. Сегодня он был особенно заряжен на игру. Это ключевой игрок. Мой гол? Рад, что смог внести свой вклад», — цитирует Торреса AS.

Ответный полуфинал между «Барселоной» и «Интером» пройдет 6 мая в Италии. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.