Авторитетный портал Squawka опубликовал десятку лучших тренеров в истории Лиги чемпионов. Возглавил рейтинг самый молодой из десятки — главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Французский специалист стал автором уникального достижения, выиграв три Лиги чемпионов подряд — с 2016 по 2018 год, побеждая во всех финалах.

Полностью топ-10 по версии Squawka выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан («Реал»)

2. Хосеп Гвардьола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити)

3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)

4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм)

5. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)

6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)

8. Висенте дель Боске («Реал»)

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)

10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»)