Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тонни Вилена: «О «Спартаке» уже не думаем»

14:39

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

— Я думаю, это будет отличная игра, — отметил Вилена. — Это хорошая возможность показать всем себя. Сумасшедший график? Нет, мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к каждой игре. Очень большую роль играет менталитет команды. Игра будет хорошей, главное, правильно настроиться.

— Считаете ли «Челси» главным претендентом на первое место в группе?

— Да, можно так сказать. Но каждая игра — отдельное событие. Увидим, что будет дальше.

— Удалось ли психологически абстрагироваться от тяжелого матча со «Спартаком»? И насколько давит на вас непростая кадровая ситуация?

— Я не могу сказать. Матч со «Спартаком» — отдельная игра, мы не можем о ней думать.

— Следите ли за АПЛ? Как считаете, почему топовые команды — «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» начали плохо сезон?

— Не знаю, не слежу.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир