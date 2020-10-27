Тонни Вилена: «О «Спартаке» уже не думаем»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси».

— Я думаю, это будет отличная игра, — отметил Вилена. — Это хорошая возможность показать всем себя. Сумасшедший график? Нет, мы не думаем об этом. Мы должны быть готовы к каждой игре. Очень большую роль играет менталитет команды. Игра будет хорошей, главное, правильно настроиться.

— Считаете ли «Челси» главным претендентом на первое место в группе?

— Да, можно так сказать. Но каждая игра — отдельное событие. Увидим, что будет дальше.

— Удалось ли психологически абстрагироваться от тяжелого матча со «Спартаком»? И насколько давит на вас непростая кадровая ситуация?

— Я не могу сказать. Матч со «Спартаком» — отдельная игра, мы не можем о ней думать.

— Следите ли за АПЛ? Как считаете, почему топовые команды — «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» начали плохо сезон?

— Не знаю, не слежу.