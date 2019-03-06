Тони Кроос: "Достижение "Реала" в Лиге чемпионов никто не повторит"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что клуб добился выдающегося достижения в Лиге чемпионов, которое никто не сможет повторить. Мадридцы выиграли главный еврокубковый турнир три предыдущих сезона подряд, а в этом розыгрыше вылетели в 1/8 финала, уступив "Аяксу" (2:1, 1:4).

- У нас хорошая команда, и мы демонстрировали это несколько раз в течение сезона, но, если быть честными, нерегулярно, - цитирует Goal Крооса. - На этой неделе мы потеряли все, все возможности выиграть трофеи мы упустили на этой неделе. Это очень тяжело принять.

Люди очень быстро забывают прошлое. Нечасто команда выигрывала Лигу чемпионов несколько раз подряд. И это никто не повторит, я говорю вам это сейчас.