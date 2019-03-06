Тони Кроос: "Аякс" был лучше "Реала"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос выразил разочарование поражением от "Аякса" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он признал, что соперник был сильнее.

– Мы очень расстроены поражением и тем, что так рано покинули турнир, – цитирует AFP Крооса. – Это очень больно. Остается только поздравить "Аякс", он был лучше по сумме двух игр. Наша проблема в нынешнем сезоне в том, что мы недостаточно последовательны. Изо всех сил пытаемся найти свой лучший уровень игры и поддерживать его. Мы покинули турнир, который любим больше всего.