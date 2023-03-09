Тонали — о выходе «Милана» в четвертьфинал: «Это много значит для меня и для всех нас»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это много значит для меня и для всех нас. Все хорошо знали, какой путь мы проделали до этой стадии, какие трудности были на нашем пути и как мы с ними справлялись. Сейчас сложно выразить эмоции словами. Они особенные. Мы отдали все силы в этой игре. Очень хотели выйти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Тонали.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.