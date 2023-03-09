Томори признан лучшим игроком ответного матча с «Тоттенхэмом»

Защитник «Милана» Фикайо Томори признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (0:0). После игры ему вручили памятный приз.

«Милан» сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация", — отметили технические наблюдатели УЕФА.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.