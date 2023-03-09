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Томори признан лучшим игроком ответного матча с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фикайо Томори.
Фото Reuters

Защитник «Милана» Фикайо Томори признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (0:0). После игры ему вручили памятный приз.

«Милан» сильно сыграл в обороне. Гости мало что позволили сопернику, а Томори лучше всех проявил себя в надежной линии обороны итальянцев. Англичанин блестяще сыграл на родине и смело шел в атаку, когда того требовала ситуация", — отметили технические наблюдатели УЕФА.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.

8&nbsp;марта. &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов. Итальянская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036592--tottenham-vs-milan/
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