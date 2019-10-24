Томаш Соучек: «Славия» доказала себе, что может держаться на равных с «Барселоной»

Полузащитник «Славии» Томаш Соучек считает, что команда показала хорошую игру в матче с «Барселоной» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2).

— Мы хорошо играли и доказали себе, что можем держаться на равных с таким соперником, — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека. — Но очками мы не разжились, и это печально. Так же было и против «Боруссии». Создали много моментов, но не реализовали их.

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