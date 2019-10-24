Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Томаш Соучек: «Славия» доказала себе, что может держаться на равных с «Барселоной»

04:14
Теги:

Полузащитник «Славии» Томаш Соучек считает, что команда показала хорошую игру в матче с «Барселоной» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2).

— Мы хорошо играли и доказали себе, что можем держаться на равных с таким соперником, — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека. — Но очками мы не разжились, и это печально. Так же было и против «Боруссии». Создали много моментов, но не реализовали их.

Славия Пр — Барселона

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027058/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир