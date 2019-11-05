Томаш Соучек: «Надеюсь, что «Камп Ноу» не слишком повлияет на «Славию»
02:43
Полузащитник «Славии» Томаш Соучек перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» надеется, что атмосфера на «Камп Ноу» не повлияет на его команду.
— Я даже не знал, чего ожидать от самого большого стадиона в Европе, — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека. — Но потом мы увидели его — и трибуны выглядят бесконечными. Мы с нетерпением ждем матча здесь. Надеюсь, что стадион не слишком повлияет на нас. Мы должны сосредоточиться и играть в свой футбол.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027082/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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