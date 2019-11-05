Томаш Соучек: «Надеюсь, что «Камп Ноу» не слишком повлияет на «Славию»

Полузащитник «Славии» Томаш Соучек перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» надеется, что атмосфера на «Камп Ноу» не повлияет на его команду.

— Я даже не знал, чего ожидать от самого большого стадиона в Европе, — цитирует пресс-служба УЕФА Соучека. — Но потом мы увидели его — и трибуны выглядят бесконечными. Мы с нетерпением ждем матча здесь. Надеюсь, что стадион не слишком повлияет на нас. Мы должны сосредоточиться и играть в свой футбол.

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