Томас Тухель: «В матче с «Галатасараем» не будем рисковать футболистами, которые очень много играли»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Галатасарая». Парижане уже обеспечили себе место в плей-офф.

— Мы всегда стремимся к повышению интенсивности, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Но нам будут противостоять 11 игроков, которые всеми силами будут стараться осложнить нам жизнь. Они будут биться за победу. У нас есть возможность дать кому-то отдохнуть. У нас нет необходимости идти на чрезмерный риск. Но это важный матч, в Лиге чемпионов хотят играть все. С составом буду определяться завтра после тренировки, но вряд ли будет очень много изменений. Мы не будем рисковать игроками, которые «висят» на карточках, или теми, кто в последнее время играл очень много. Эдинсон Кавани не играл против «Монпелье» из-за проблем с икроножной мышцей. Он только сегодня возобновил тренировки в общей группе. Конечно, он разочарован и очень хочет набрать форму, это настоящий профессионал. Он рвется на поле и привык играть каждые три дня. Кавани усердно работает, но надо дождаться завтрашней тренировки. Если у меня будет такая возможность, я выпущу его на несколько минут с «Галатасараем». Нам надо, чтобы все были здоровы, и Эди для нас очень важен.

Матч «ПСЖ» — «Галатасарай» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.