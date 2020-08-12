Томас Тухель: «У «Аталанты» уникальный стиль. Играть против нее очень непросто»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от четвертьфинального матча против «Аталанты». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 мск.

— Играть против «Аталанты» очень непросто, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — Испытание предстоит трудное, но шансы есть всегда. На первый план выйдут тактика и психология. На последней тренировке мы работали над концентрацией и поднятием командного духа. У нас сплоченный коллектив, мы бьемся друг за друга, вместе побеждаем и вместе проигрываем.

У «Аталанты» уникальный стиль игры. Можно сказать, что ее футболисты играют один на один с соперниками на всех участках поля. При атаках на половине поля оппонента находятся семь игроков «Аталанты». Это отличная команда, которая очень много забивает. Мы будем стараться найти свободное пространство, но нужно показать свой лучший футбол.