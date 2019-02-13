Томас Тухель: "ПСЖ" заслужил победу над "МЮ", но это лишь перерыв в 180-минутной игре

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы над "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команда играла одновременно осторожно и расслаблено. Тем не менее, он понимает, что впереди еще ответная встреча.

- Я думаю, что "ПСЖ" провел очень хороший матч, - цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля. - Мы были максимально сосредоточены, сохраняли баланс, действовали осторожно и агрессивно с одной стороны, но расслаблено с другой.

Благодаря нашей структуре игры мы все больше и больше контролировали матч по мере его развития. "ПСЖ" допустил несколько потерь в первом тайме, но после перерыва действовал намного лучше. Мы заслужили победу, но это лишь перерыв в 180-минутной игре.

Я рад, что Ди Мария действовал уверенно во втором тайме, потому что до перерыва он играл прямо передо мной и сделал много простых потерь. В эпизоде со вторым голом он сделал просто идеальный пас на Мбаппе.