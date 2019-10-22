Томас Тухель: «Мбаппе не сыграет весь матч с «Брюгге», как и Кавани»
10:27
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель — о кадровой ситуации в команде перед матчем Лиги чемпионов против «Брюгге».
— Мбаппе весь матч не сыграет, равно как и Кавани. Паредес добился большого прогресса. Он крайне профессионален и доказал, что может играть с еще более высокой интенсивностью, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Тиагу Силва — выдающийся капитан. Он каждый день подводит итоги, всегда думает о команде. Он настоящий лидер. Стоит ожидать тяжелой игры. Этот соперник прекрасно умеет готовиться к домашним матчам.
Матч «Брюгге» — «ПСЖ» начнется в 22.00 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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