Томас Тухель: "Лион" может обыграть "Барселону"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель считает, что "Лион" может обыграть "Барселону" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лионцы две недели назад нанесли первое поражение "ПСЖ" (2:1) в чемпионате Франции в нынешнем сезоне, а впереди у них игра с каталонцами.

– Совершенно ясно для меня, что "Лион" может обыграть "Барселону", – цитирует AFP Тухеля. – Это не вопрос. "Лион" способен играть на очень высоком уровне. Против него тяжело играть. Качества игроков "Лиона" достаточно, чтобы бороться с "Барселоной".