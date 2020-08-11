Томас Тухель: «Будет очень сложно сыграть на ноль с «Аталантой»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Аталанты». Встреча состоится 12 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.

— Хорошая защита будет очень важна против «Аталанты», — приводит слова Тухеля beIN Sports. — У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми игроками, все время продвигаются вперед и везде поджимают. Гомес всегда свободен и передвигается. Он старается взаимодействовать с другими игроками на небольших пространствах.

Все это означает, что мы должны быть очень сосредоточены в защите и стараться не уступать. Но мы знаем, что будет очень сложно сыграть на ноль с «Аталантой». Кейлор Навас может стать ключевым игроком, потому что он всегда спокоен и имеет большой опыт в этих соревнованиях.