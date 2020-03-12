Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель посвятил болельщикам команды победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане по сумме двух игр пробились в четвертьфинал. Из-за распространения коронавируса матч проходил при пустых трибунах.

— Болельщики были прекрасны, — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. — Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них. Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.

Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто.