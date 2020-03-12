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Томас Тухель: «Болельщики «ПСЖ» зарядили нас перед матчем. Эта победа — для них»

08:49
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель посвятил болельщикам команды победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане по сумме двух игр пробились в четвертьфинал. Из-за распространения коронавируса матч проходил при пустых трибунах.

— Болельщики были прекрасны, — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. — Они зарядили нас силами перед матчем. Мы пели вместе с ними, сидя в автобусе. Эта победа — для них. Мы сыграли как команда, как команда, на которую можно положиться. Важно было показать это на деле. Сегодня быть тренером такой команды — это настоящее наслаждение.

Мы побеждаем последние 28 матчей. Проиграли только в Дортмунде, с разницей в один мяч. А люди говорили так, будто мы идем четвертыми в чемпионате и вылетели из всех кубков. Каждый хочет быть критиком — это просто.

ПСЖ — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027130/

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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