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Томас Мюллер: «Всегда требуется удача, чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов»

02:07
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что в еврокубках требуется удача.

— Конечно, всегда требуется удача, чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Сейчас мы очень хорошо себя чувствуем. Знали, что нужно взвинчивать скорости, чтобы победить сегодня, и сделали это. Но мы не идеальны. Знали, что нам еще много надо работать.

Рад, что Гнабри забивает в Лондоне сейчас, а не пять лет назад. Если бы он забивал тогда, то он, наверное, не был бы сейчас с нами.

Челси — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027126--chelsea-vs-bayern/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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