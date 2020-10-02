Томас Мюллер: «У нас очень интересная группа. Я никогда не играл против «Локомотива»
05:39
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался, что его команде досталась интересная группа в Лиге чемпионов. Мюнхенцы сыграют с «Локомотивом», «Атлетико» и «Зальцбургом».
— У нас очень интересная группа, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Я никогда не играл против «Зальцбурга» и «Локомотива». Мы — действующие победители, и уже с группового раунда начнем испытывать давление. Но я с нетерпением жду этих матчей.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...