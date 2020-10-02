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Томас Мюллер: «У нас очень интересная группа. Я никогда не играл против «Локомотива»

05:39
Томас Мюллер. Фото Instagram
Томас Мюллер. Фото Instagram
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался, что его команде досталась интересная группа в Лиге чемпионов. Мюнхенцы сыграют с «Локомотивом», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— У нас очень интересная группа, — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера. — Я никогда не играл против «Зальцбурга» и «Локомотива». Мы — действующие победители, и уже с группового раунда начнем испытывать давление. Но я с нетерпением жду этих матчей.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2021/2001252/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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