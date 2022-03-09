Томас Мюллер обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметился голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Он отличился в начале второго тайма.

Для немца этот мяч стал 51-м первым в карьере в Лиги чемпионов. В списке лучших бомбардиров за всю историю он обошел знаменитого экс-нападающего «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Теперь Мюллер вышел на единоличное седьмое место в этом рейтинге.

Следующая ближайшая цель — экс форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой (56 голов).