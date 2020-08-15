Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о разгромной победе над «Барселоной» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Даже в матче с бразильцами в 2014 году (тогда Германия обыграла Бразилию со счетом 7:1 — прим. «СЭ») мы не так сильно контролировали ход игры, — цитирует Goal.com Мюллера. — Вчера была особенная ночь, особенный результат, мы играли по-особенному. Было приятно видеть, как футболисты, выходившие на замену, держали высокий уровень и играли с таким же удовольствием. Важно, что мы делаем на поле все, что хотим, ни у кого нет ограничений. То, что я снова стал участником исторического матча, здорово, но сейчас нужно восстановиться.