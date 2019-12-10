Томас Мюллер: «Несмотря на два поражения подряд, «Бавария» двигается в верном направлении»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

— Несмотря на два подряд поражения, мы чувствуем, что двигаемся в верном направлении, — цитируют Мюллера официальный сайт УЕФА и клубная пресс-служба. — Не помню, уступал ли когда-либо с «Баварией» в двух встречах подряд и при этом пресса хвалила бы нас. Чувствую себя немного неловко. В этих матчах мы не просто упустили много голевых моментов, часто было так, что во время последнего паса не хватало буквально десяти сантиметров. Завтра у нас будет две причины, по которым мы будем хотеть одержать победу: мы хотим подтвердить наше доминирование в группе, одержав шестую победу в шести матчах, и мы хотим снова вернуться на победную тропу. Если мы победим в оставшихся четырех матчах, то сможем с чистой совестью уйти на перерыв с высоко поднятой головой.

Матч «Бавария» — «Тоттенхэм» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.