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Сегодня, 01:32

Томас Мюллер: «На этот раз удача компенсировала нам все то, что недодала в Австрии»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (7:1).

«Перед матчем оставалось много вопросов. Испытывали напряжение, без сомнения. Все понимали, как важен этот матч. 1:1 в первом матче — это не трагедия, но все равно неприятный результат.

Сегодня для нас все сложилось отлично. На этот раз удача компенсировала нам все то, что недодала в Австрии. Мы могли пропустить в начале матча. В таких случаях всегда есть место для удачи», — приводит слова Мюллера Kicker.

Томас Мюллер вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ.

Он дважды забил в ворота «Зальцбурга» и добрался до отметки в 52 гола в турнире, опередив по данному показателю экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (50).

Томас Мюллер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ред Булл Зальцбург
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