Франк: «Хорошо оборонялись и не позволили «Вильярреалу» сделать многого»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал победу над «Вильярреалом» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Надо учиться радоваться каждой победе, по достоинству оценивать каждую из них. Думаю, сегодня на поле было много хорошего. Мы хорошо оборонялись и не позволили сопернику сделать многого. В атаке мы не были в ударе. Во втором тайме, безусловно, был период, когда парни словно бы решили дать поиграть «Вильяреалу» и посмотреть, что из этого выйдет. В целом это была очень равная игра, в которой мы оказались чуточку лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Франка.