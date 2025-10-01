Футбол
Сегодня, 07:18

Франк: «Когда счет стал 0:2, «Тоттенхэм» заиграл лучше «Буде-Глимта»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал ничью с «Буде-Глимтом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Позитивный момент — это наш характер. Мы остались в игре, продолжали биться, и это принесло нам солидную ничью на выезде. Если проигрываешь 0:2 в Лиге чемпионов против такой хорошей команды, а потом получаешь одно очко, то мне это подходит. В первом тайме соперник был сильнее нас, это было очевидно."Буде-Глимт» исключительно хорош в том, что они делают. Тренер знает свое дело. Но, думаю, когда счет стал 0:2, мы заиграли лучше соперника и оставались лучшими на поле в оставшейся части матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Франка.

«Буде-Глимт» набрал 2 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет на четвертой строчке — 4 очка.

Нападающий &laquo;Галатасарая&raquo; Виктор Осимхен празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;.«Ливерпуль» провалился в Стамбуле, драма Хайкина, голевые шоу «Атлетико», «Баварии» и «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
