Франк: «Буде-Глимт» — фантастическая команда, и сам клуб просто фантастический»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Буде-Глимта» отметил, что норвежская команда является фантастической.

«Считаю, что «Буде» — фантастическая команда, и сам клуб просто фантастический. Их история во многом уникальна. Вся Европа, наверное, знает этот клуб, потому что это своего рода сказка. Мне также нравится скандинавская связь между Данией и Норвегией, поэтому я стал следить за ними внимательнее», — цитирует официальный сайт УЕФА Франка.

Матч «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.