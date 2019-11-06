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Томас Цорн: «Я всегда за русские команды»

20:04
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн будет присутствовать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус». Он сказал, что всегда поддерживает российские команды в еврокубках.

— За кого сегодня будете болеть?

— Я всегда за русские команды. (Елена Григорьевская)

Матч «Локомотив» — «Ювентус» начнется в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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