Тома Менье: «Нельзя считать матч с «Брюгге» выигранным заранее»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье считает, что его команда не должна недооценивать «Брюгге», с которым встретится в ближайшем матче Лиги чемпионов. По его словам, соперник может стать чемпионом Бельгии в нынешнем сезоне.

— Мы видели, что «Брюгге» снова победил, — цитирует AFP Менье. — Вероятно, они будут претендовать на чемпионство в этом сезоне. Надо быть осторожными. Это не тот матч, который мы можем считать выигранным заранее. Надо сохранять предельную концентрацию. У нас в этом сезоне появился настоящий командный дух. Это ощущается.