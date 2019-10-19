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Тома Менье: «Нельзя считать матч с «Брюгге» выигранным заранее»

10:25
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Защитник «ПСЖ» Тома Менье считает, что его команда не должна недооценивать «Брюгге», с которым встретится в ближайшем матче Лиги чемпионов. По его словам, соперник может стать чемпионом Бельгии в нынешнем сезоне.

— Мы видели, что «Брюгге» снова победил, — цитирует AFP Менье. — Вероятно, они будут претендовать на чемпионство в этом сезоне. Надо быть осторожными. Это не тот матч, который мы можем считать выигранным заранее. Надо сохранять предельную концентрацию. У нас в этом сезоне появился настоящий командный дух. Это ощущается.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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