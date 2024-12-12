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Менье: «Горжусь «Лиллем» и тем, чего мы достигли в Лиге чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лилля» Тома Менье прокомментировал победу над «Штурмом» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я рад, что мы набрали три очка, но мы позволили «Штурму» отыграться. Мы сами усложняли себе задачу. Этого не должно было произойти. Тем не менее, я горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли здесь», — цитирует пресс-служба УЕФА Менье.

После 6 туров «Лилль» с 13 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
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