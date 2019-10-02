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Тома Менье: «Горжусь «ПСЖ». Могли выиграть 2:0 и даже 3:0»

03:45

Защитник «ПСЖ» Тома Менье после победы над «Галатасараем» во 2-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что гордится своей командой. По его мнению, парижане могли забить больше одного гола.

— Знали, что будет непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Менье. — Вы видели, как здешние болельщики подогревали атмосферу каждый раз, когда их игроки касались мяча. Но горжусь своей командой. Мы сражались, шли в единоборства, оказывали сопротивление и создали немало моментов. Могли выиграть 2:0 и даже 3:0.

Галатасарай — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027049/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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