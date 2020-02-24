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Толпа болельщиков встретила Месси в Неаполе, скандируя его имя

17:40
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Футболисты «Барселоны» прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики отметили полузащитника Артуро Видаля, который выступал за «Ювентус».

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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