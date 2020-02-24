Толпа болельщиков встретила Месси в Неаполе, скандируя его имя

Футболисты «Барселоны» прибыли в Неаполь, где проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 23:00 мск.

Толпа болельщиков окружила автобус каталонцев, когда футболисты прибыли в отель. С самого начала фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Также болельщики отметили полузащитника Артуро Видаля, который выступал за «Ювентус».