Точный удар Головина помог «Монако» победить «Спарту» в Лиге чемпионов

«Монако» переиграл «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу французского клуба.

Российский полузащитник Александр Горловин отметился в этом матче голом, который стал победным для его команды (видео).

«Монако» прошел в следующую стадию, так как победил и в первом матче — 2:0.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) — «Спарта П» (Чехия) — 3:1 (0:0)

Голы: Мартинш, 50 (1:0). Головин, 56 (2:0). Моберг Карлссон, 78 (2:1). Диоп, 81 (3:1).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Кайю Энрике (Якобс, 61), Бадиашиле, Дисаси, Головин (Диоп, 60), Тшуамени (Матазо, 62), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Фабрегас, 67), Мартинш (Диатта, 61).

«Спарта П» (Чехия): Ницэ, Ханцко, Панак, Виснер (Габриэль, 84), Павелка, Сачек (Пулькраб, 59), Карабец (Патрак, 84), Соучек, Полидар, Хложек (Минчев, 66), Пешек (Моберг Карлссон, 67).

Предупреждения: Виснер, 5. Тшуамени, 49. Пулькраб, 88.

Первый матч — 2:0.

10 августа. Монако. Стадион «Луи II».

«Мидтьюлланн» (Дания) — ПСВ (Нидерланды) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 0:3.

10 августа. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».