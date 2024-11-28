Форвард «Ювентуса» Веа — о нулевой ничьей с «Астон Виллой»: «Мы должны смотреть на вещи положительно»

Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа поделился мыслями о ничейном исходе матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:0).

«Мы ехали сюда, чтобы победить. Ведь мы — «Ювентус». «Астон Вилла» играла на очень высоком уровне. Поэтому ничья — хороший результат. Мы должны смотреть на вещи положительно», — цитирует Веа пресс-служба УЕФА.

Туринская команда набрала 8 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 10 очками расположилась на 9-й строчке.