Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер считает, что его команда заслуженно обыграла «Бенфику» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Сам форвард отметился в этой встрече дублем.

— Это была интересная игра, обе команды играли на победу, — цитирует A Bola Вернера. — Но нам удалось забить дважды, а «Бенфике» — только раз. По игре за второй тайм мы заслужили эту победу. Могли бы даже раньше выйти вперед.