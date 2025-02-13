Рейндерс назвал причины поражения «Милана» от «Фейеноорда»

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы знали, что соперник опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны. Я мог свободно подключаться вперед. Мне следовало делать это чаще. Пересмотрю матч и увижу, где мне нужно прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейндерса.

Ответный матч состоится в Милане во вторник, 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.