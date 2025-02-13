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13 февраля 2025, 06:22

Рейндерс назвал причины поражения «Милана» от «Фейеноорда»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы знали, что соперник опасен на контратаках. Мы были недостаточно агрессивны. Я мог свободно подключаться вперед. Мне следовало делать это чаще. Пересмотрю матч и увижу, где мне нужно прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Рейндерса.

Ответный матч состоится в Милане во вторник, 18 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против игрока &laquo;Бенфики&raquo; Керема Актюркоглу.«Монако» провалил игру за четыре минуты, тренер-дебютант «Фейеноорда» шокировал «Милан», «Бавария» отстояла победу в Глазго
Источник: Официальный сайт УЕФА
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