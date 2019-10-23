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Тибо Куртуа: «Я в себе не сомневаюсь»

03:56
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Галатасараем» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что не сомневается в себе.

— В первом тайме игра слишком уж шла от ворот до ворот, но во втором тайме мы уже лучше контролировали ход встречи, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Я в себе не сомневаюсь. Знаю свои вратарские качества. Я принимаю на свой счет только конструктивную критику.

Галатасарай — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027064/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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