Тибо Куртуа: «Я в себе не сомневаюсь»
03:56
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Галатасараем» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что не сомневается в себе.
— В первом тайме игра слишком уж шла от ворот до ворот, но во втором тайме мы уже лучше контролировали ход встречи, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Я в себе не сомневаюсь. Знаю свои вратарские качества. Я принимаю на свой счет только конструктивную критику.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027064/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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