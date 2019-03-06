Тибо Куртуа: "В "Реале" кризис? Это слишком громкое слово"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа попытался объяснить поражение от "Аякса" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, в "Реале" нет кризиса.

– Первый гол пропустили после небольшой ошибки, Тадич хорошо оказал давление и выдал отличный пас, – цитирует RMC Куртуа. – Второй гол – результат контратаки после углового.

Это был сложный матч. Кризис? Слишком громкое слово. Мы хорошо начали февраль, обыграв "Атлетико", сыграв вничью с "Барселоной", обыграв "Аякс". Чувствовали себя хорошо. В последнее время нам непросто, мы проиграли в Кубке Испании, в чемпионате и вот теперь. Все большие трофеи от нас отдалились. Нам нужно теперь постараться набрать максимум очков до конца сезона и работать над следующим.