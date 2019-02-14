Тибо Куртуа: "Повезло, что на моей стороне был ВАР"

Вратарь "Реала"​ Тибо Куртуа после победы над "Аяксом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что его команде повезло, что соперник не забил в первом тайме. Бельгиец готовится к сложной ответной встрече.

- Сегодня я сделал несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был ВАР, - цитирует официальный сайт УЕФА Куртуа. - Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву "Аякс" не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило "Аякс", и пусть хозяева сравняли счет, мы продолжали играть на победу.

"Аякс" – очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас. Конечно, судьба противостояния еще не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше.